Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.94
89.75
89.85
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12
16.12

Председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной нашли замену 

Вероника Полынина 1 час назад
Председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной нашли замену
Фото: РИА Новости
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина может покинуть свой пост, утверждает телеграм-канал «Банкста».
По информации источников канала, новой главой Банка России может стать Ольга Скоробогатова, которая сейчас занимает должность первого заместителя председателя ЦБ РФ.
Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
Отмечается, что в настоящее время проводится «активная пиар-кампания» Скоробогатовой: первый зампред уже озвучила в СМИ идеи создания в России пяти центров наподобие Силиконовой долины, запуска ипотеки на блокчейн-платформе и цифрового рубля, которые должны вызывать симпатию у «увлеченного цифровыми технологиями» премьер-министра Михаила Мишустина и президента Владимира Путина.
Как сообщал «Рамблер», Эльвира Набиуллина занимает пост председателя Банка России с 24 июня 2013 года. С 21 мая 2012 года по 24 июня 2013 года работала в Администрации президента РФ, была помощником главы государства Владимира Путина. С 24 сентября 2007 года по 21 мая 2012 года занимала пост министра экономического развития РФ.
Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
Комментарии 156
Экономика , Эльвира Набиуллина , Ольга Скоробогатова , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение