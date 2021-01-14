Председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной нашли замену 

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина может покинуть свой пост, утверждает телеграм-канал «Банкста».
По информации источников канала, новой главой Банка России может стать Ольга Скоробогатова, которая сейчас занимает должность первого заместителя председателя ЦБ РФ.
Отмечается, что в настоящее время проводится «активная пиар-кампания» Скоробогатовой: первый зампред уже озвучила в СМИ идеи создания в России пяти центров наподобие Силиконовой долины, запуска ипотеки на блокчейн-платформе и цифрового рубля, которые должны вызывать симпатию у «увлеченного цифровыми технологиями» премьер-министра Михаила Мишустина и президента Владимира Путина.
Как сообщал «Рамблер», Эльвира Набиуллина занимает пост председателя Банка России с 24 июня 2013 года. С 21 мая 2012 года по 24 июня 2013 года работала в Администрации президента РФ, была помощником главы государства Владимира Путина. С 24 сентября 2007 года по 21 мая 2012 года занимала пост министра экономического развития РФ.