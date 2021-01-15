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Курс доллара: рубль резко укрепится в феврале 

Елена Прошина 3 часа назад
Курс доллара: рубль резко укрепится в феврале
Фото: ТАСС
Эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук считает, что в феврале курс доллара вернется к июльскому уровню и упадет до 71-72 рублей. Об этом пишет «Российская газета».
По версии Корнейчука, санкции против «Северного потока-2» не станут проблемой для рубля благодаря фонду, созданному Германией для поддержки проекта.
Негативно на российскую валюту могут повлиять санкции в рамках закона «О защите безопасности США от агрессии Кремля» (DASKA). Если такие санкции введут, доллар подскочит до 80 рублей, а евро — до 92-95 рублей.
По мнению эксперта, нефть Brent в ближайшее время будет стоить 56-57 долларов за бочку. Это станет одним из главных фактором поддержки рубля.
Кроме того, президент США Джо Байден скоро представит новый план поддержки американской экономики. Это может подогреть спрос на нефть, нефтяные цены и поддержать валюты развивающихся стран, в том числе и рубль.
Еще одним положительным фактором для рубля стала начавшаяся в мире вакцинация против коронавируса: благодаря ей нефти подорожает, а вслед за этим окрепнет и рубль.
С пятницы, 15 февраля, психологическую поддержку рублю окажет Минфин. До 4 февраля министерство потратит на покупку валюты 106,3 миллиарда рублей.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 14 января курс доллара падал на 47,75 копейки, до 73,27 рубля. Евро впервые с 17 декабря стоил меньше 89 рублей и торговался по 88,93 рубля (минус 68,25 копейки).
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»
Комментарии
Экономика , Джозеф Байден , Московская биржа , Минфин , "Российская газета"
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