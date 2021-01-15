В Госдуме допустили новое снижение ключевой ставки 

Центральный банк России может опустить ключевую ставку еще ниже. Об этом депутат Государственной думы Анатолий Аксаков сообщил ТАСС.
Летом 2019 года, как сообщал «Рамблер», Центральный банк начал снижать ключевую ставку. Ставки по депозитам в коммерческих банках снижались вслед за ней. В июле 2020-го Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых, в результате чего во многих кредитных организациях ставки по депозитам опустились ниже уровня инфляции.
«Я допускаю, что Центральный банк снизит ключевую ставку на 0,25% и зафиксирует ее на уровне 4%», — сообщил сегодня Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку.
Он рассказал, что вероятность снижения ставки будет зависеть от ситуации на рынке нефти, ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и макроэкономической ситуации в ведущих странах. По его мнению, если складывающаяся тенденция сохранится в феврале, то ставка может быть снижена.
Более того, Аксаков назвал возможным, но маловероятным снижение ставки ниже 4%. Для этого дефляционные факторы должны будут превалировать над инфляционными.
Парламентарий отметил, что в случае снижения ставки доходность банковских депозитов сохранится на уровне около 4% годовых, потому что иначе нуждающиеся в ликвидности банки не смогут стимулировать граждан делать вклады.