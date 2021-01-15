В Госдуме допустили новое снижение ключевой ставки 

Летом 2019 года, как сообщал «Рамблер», Центральный банк начал снижать ключевую ставку. Ставки по депозитам в коммерческих банках снижались вслед за ней. В июле 2020-го Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых, в результате чего во многих кредитных организациях ставки по депозитам опустились ниже уровня инфляции.

«Я допускаю, что Центральный банк снизит ключевую ставку на 0,25% и зафиксирует ее на уровне 4%», — сообщил сегодня Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Он рассказал, что вероятность снижения ставки будет зависеть от ситуации на рынке нефти, ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и макроэкономической ситуации в ведущих странах. По его мнению, если складывающаяся тенденция сохранится в феврале, то ставка может быть снижена.

Более того, Аксаков назвал возможным, но маловероятным снижение ставки ниже 4%. Для этого дефляционные факторы должны будут превалировать над инфляционными.

Парламентарий отметил, что в случае снижения ставки доходность банковских депозитов сохранится на уровне около 4% годовых, потому что иначе нуждающиеся в ликвидности банки не смогут стимулировать граждан делать вклады.