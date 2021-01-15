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Германия разрешила строить «Северный поток — 2» 

Артём Кульша 20 минут назад
Власти Германии выдали разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах в январе-мае 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.
Немецкое Ведомство морского судоходства и гидрографии выдало компании — оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG разрешение проводить в исключительной экономической зоне Германии на участке примерно в 16,5 и 13,9 километра трубоукладочные работы для завершения строительства трубопровода. Nord Stream 2 AG сможет проводить указанные работы с конца сентября до конца мая.
Строительство «Северного потока-2» отложили
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Nord Stream 2 AG передала властям Дании график, согласно которому с сегодняшнего дня судно «Фортуна» возобновит прокладку «Северного потока — 2» в водах страны.
По данным Bloomberg, к концу мая «Фортуна» завершит работы в Дании и приступит к укладке труб в водах Германии. Работа судна в ФРГ продлится до июня.
На днях заместитель министра государственных активов Польши Мацей Малецки заявил, что Германия, настаивая на строительстве «Северного потока — 2», нарушает энергетическую солидарность всей Европы и противостоит странам Центральной и Восточной Европы, которым этот газопровод нанесет ущерб.
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Экономика , Видео , Компании
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