Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.95
89.75
89.85
Прогноз
18.01 – 25.01
$
75.40
90.71
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12

Европа на фоне холодов наращивает закупки российского газа 

Алиса Селезнёва 4 часа назад
Европа на фоне холодов нарастила закупки российского газа
Фото: ТАСС
Европейские страны из-за холодов наращивают закупки российского газа. Об этом сообщает в своем Telegram-канале РИА Новости.
По информации издания, Германия увеличила закупки газа на 32,1% против 2020, Франция закупила больше «голубого топлива» на 51,6%, Италия — на 139,7%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», шведские журналисты заявили, что после запуска российского газопровода «Северный поток-2» украинский бюджет опустеет, поскольку Москва перестанет платить Киеву за транзит «голубого топлива» в Европу.
В то же время европейские страны станут еще более зависимы от российского газа, чему собираются помешать США. Аналитики опасаются, что обострение ситуации с приходом к власти Джо Байдена может перерасти в «холодную газовую войну» на Балканах.
Видео дня. Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»
Экономика , Джозеф Байден
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение