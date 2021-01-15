Европа на фоне холодов нарастила закупки российского газа

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Европейские страны из-за холодов наращивают закупки российского газа. Об этом сообщает в своем Telegram-канале РИА Новости.

По информации издания, Германия увеличила закупки газа на 32,1% против 2020, Франция закупила больше «голубого топлива» на 51,6%, Италия — на 139,7%.

Ранее, как сообщал «Рамблер», шведские журналисты заявили, что после запуска российского газопровода «Северный поток-2» украинский бюджет опустеет, поскольку Москва перестанет платить Киеву за транзит «голубого топлива» в Европу.