Европа на фоне холодов нарастила закупки российского газа

Европейские страны из-за холодов наращивают закупки российского газа. Об этом сообщает в своем Telegram-канале РИА Новости.
По информации издания, Германия увеличила закупки газа на 32,1% против 2020, Франция закупила больше «голубого топлива» на 51,6%, Италия — на 139,7%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», шведские журналисты заявили, что после запуска российского газопровода «Северный поток-2» украинский бюджет опустеет, поскольку Москва перестанет платить Киеву за транзит «голубого топлива» в Европу.
В то же время европейские страны станут еще более зависимы от российского газа, чему собираются помешать США. Аналитики опасаются, что обострение ситуации с приходом к власти Джо Байдена может перерасти в «холодную газовую войну» на Балканах.