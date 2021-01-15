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Власти пообещали дополнительную финансовую поддержку регионам в 2021 году 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Власти пообещали регионам дополнительную финансовую поддержку
Фото: РИА Новости
Минфин РФ в 2021 году при необходимости выделит дополнительные средства на поддержку бюджетов регионов, сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин.

"Надеюсь, что в 2021 году будут звучать финальные, последние аккорды в части борьбы с пандемией, я в этом убежден, несмотря на это мы, безусловно, продолжим такую точечную, не побоюсь этого слова, масштабную поддержку субъектов РФ в это непростое время. Очевидно, что как и в 2020, так и в 2021 году будут определенные вызовы к бюджетам субъектов РФ, связанные с недопоступлением налоговых источников", — сказал он в ходе Гайдаровского форума.

Горнин отметил, что в 2020 году снижение налоговых поступлений в региональные бюджеты было на уровне 225 миллиардов рублей, а дополнительная финансовая поддержка со стороны федерального центра субъектам составляла 300 миллиардов.
При этом он напомнил, что в законе о федеральном бюджете на 2021 год предусмотрено 100 миллиардов рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов субъектов РФ.

"Если этих средств будет недостаточно, то убежден, что Минфин РФ будет принимать решение о дополнительном ресурсном обеспечении в части предоставления дополнительной финансовой помощи по выпадающим доходам", — добавил первый замминистра финансов.

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Комментарии
Экономика , Леонид Горнин , Минфин
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