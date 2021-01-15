Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.95
89.75
89.85
Прогноз
18.01 – 25.01
$
75.40
90.71
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12

Силуанов анонсировал отмену мягкой денежной политики 

ИА Regnum 2 часа назад
Силуанов анонсировал отмену мягкой денежной политики
Фото: ТАСС
Правительство РФ планирует отказаться от смягчений в бюджетной и денежно-кредитной политике, которые были введены в 2020 году. Об этом 15 января сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Глава Минфина РФ отметил, что в 2020 году властям пришлось несколько смягчить бюджетную и денежно-кредитную политику. На тот момент это было оправдано. Но постоянно это продолжаться не может, заявил чиновник.

«Мы поставили себе задачу к 2022 году выйти на нормальную бюджетную и денежно-кредитную политику», — заявил Силуанов.

Видео дня. Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»
ИА Regnum: последние новости
Рубль приходит в равновесие Рубль приходит в равновесие Россия подготовилась к отключению от SWIFT Россия подготовилась к отключению от SWIFT Мишустин рассказал о создаваемом правительством социальном казначействе Мишустин рассказал о создаваемом правительством социальном казначействе
Экономика , Антон Силуанов , Правительство РФ , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение