Кудрин оценил перспективы доллара в ближайшие 30-50 лет

Говоря о китайском юане, Кудрин усомнился в том, что он станет мировой резервной валютой в ближайшем будущем. Он объяснил это тем, что Пекин не обеспечивает свободу движения капитала в свою страну и свободу определения цен активов в Китае. Глава Счетной палаты отметил, что в мире «не очень доверяют» китайской статистике.

«То есть китайская экономика для нас немножко неопределенная величина, чуть-чуть «черный ящик», несмотря на ведущие передовые компании, которые имеют листинг на мировых биржах», — подчеркнул Кудрин.