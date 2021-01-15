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Кудрин рассказал о будущем доллара 

Лера Букина 1 час назад
Кудрин оценил перспективы доллара в ближайшие 30-50 лет
Фото: ТАСС
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме заявил, что доллар останется мировой резервной валютой в ближайшие 30-50 лет, сообщает ТАСС.
Говоря о китайском юане, Кудрин усомнился в том, что он станет мировой резервной валютой в ближайшем будущем. Он объяснил это тем, что Пекин не обеспечивает свободу движения капитала в свою страну и свободу определения цен активов в Китае. Глава Счетной палаты отметил, что в мире «не очень доверяют» китайской статистике.

«То есть китайская экономика для нас немножко неопределенная величина, чуть-чуть «черный ящик», несмотря на ведущие передовые компании, которые имеют листинг на мировых биржах», — подчеркнул Кудрин.

Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук сделал прогноз по доллару в феврале. Он считает, что его курс вернется к июльскому уровню и упадет до 71-72 рублей.
Видео дня. Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»
Экономика , Алексей Кудрин , Счетная палата , ИТАР-ТАСС
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