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Рубль приходит в равновесие 

ИА Regnum 1 час назад
Рубль приходит в равновесие
Фото: РИА Новости
В конце недели 15 января рубль слегка отступает на валютном рынке. Это связано и с коррекцией в нефти, и с наступлением американской валюты на мировом валютном рынке, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар интересен глобальным инвесторам и смотрится в целом неплохо, но у рубля, как известно, своя собственная история, внутри которой движутся курсы. Рубль смотрится перекупленным, здесь нужна коррекция.

Доллар США к середине дня стоит 73,35 руб. и до конца сессии может оставаться в диапазоне 73,10−73,75 руб.

Евро торгуется по 89,07 руб. и все еще остаётся в низком диапазоне 88,85−89,50 руб. Чуть позже ситуация в паре евро/рубль выровняется, и инструмент вернётся в границы 90−92 руб.

Удивительно, что локальный разгон инфляции — в декабре и январе, как минимум, — игнорируется курсом рубля, равно как и решение финансовых властей покупать иностранную валюту.

Объясняющего эту аномалию ответа здесь нет, но ситуация очень интересна. В целом, первая половина января проходит очень успешно для российской валюты», — считает эксперт.

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Комментарии
Экономика , Анна Бодрова , ИА REGNUM
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