Рубль приходит в равновесие 

«Доллар интересен глобальным инвесторам и смотрится в целом неплохо, но у рубля, как известно, своя собственная история, внутри которой движутся курсы. Рубль смотрится перекупленным, здесь нужна коррекция.
Доллар США к середине дня стоит 73,35 руб. и до конца сессии может оставаться в диапазоне 73,10−73,75 руб.
Евро торгуется по 89,07 руб. и все еще остаётся в низком диапазоне 88,85−89,50 руб. Чуть позже ситуация в паре евро/рубль выровняется, и инструмент вернётся в границы 90−92 руб.
Удивительно, что локальный разгон инфляции — в декабре и январе, как минимум, — игнорируется курсом рубля, равно как и решение финансовых властей покупать иностранную валюту.
Объясняющего эту аномалию ответа здесь нет, но ситуация очень интересна. В целом, первая половина января проходит очень успешно для российской валюты», — считает эксперт.