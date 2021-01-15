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ЦБ в 2020 году выявил 220 финансовых пирамид 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
ЦБ в 2020 году выявил 220 финансовых пирамид
Фото: ТАСС
Банк России обнаружил 220 организаций с признаками финансовых пирамид в 2020 году по сравнению с 237 годом ранее. Об этом заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"За 2020 год количество финансовых пирамид предварительное, которое мы выявили, — это порядка 220 финансовых пирамид", — сказал он.

Глава департамента напомнил, что по названию компании на сайте Банка России можно проверить наличие у нее лицензии на предоставление финансовых услуг.

"Если лицензии финансовой организации на сайте Банка России не обнаружено у данной компании, то предоставлять финансовые услуги она не может", — пояснил он.

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