Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
18.01 – 25.01
$
75.40
90.71
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0041
23.12
1.2195
24.12

СМИ: «Северный поток 2» теряет страховку из-за санкций США 

Прайм 2 часа назад
«Северный поток 2» теряет страховку из-за санкций США
Фото: РИА Новости
Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group перестанет страховать строительство трубопровода "Северный поток 2" из-за угрозы санкций со стороны США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Как сообщают неназванные источники агентства, компания может попасть под новые санкции США, направленные против предприятий, которые предоставляют услуги страхования и технической сертификации для строительства трубопровода.
Zurich Insurance Group не комментирует возможные санкции США из-за "Северного потока 2". В компании ранее сообщили РИА Новости, что "в Zurich Insurance действует всеобъемлющая система нормативно-правового соответствия, и она стремится полностью соблюдать все применимые правила санкций". В компании отмечали, что не комментируют отношения с конкретными клиентами.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
В России сочли провокацией идею о приостановке "Северного потока — 2"
Сенат США 1 января проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа.
Оборонный бюджет, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации.
Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.
Перспектива введения серьезных санкций со стороны США также заставила датскую консалтинговую фирму Rambøll отказаться от участия в последней части проекта прокладки газопровода "Северный поток 2".
Видео дня. После заморозки цен на сахар и масло в магазинах начался дефицит
Прайм: последние новости
Чубайс раскритиковал действия властей по углеродному налогу Чубайс раскритиковал действия властей по углеродному налогу Спрогнозирована динамика роста цен в России в 2021 году Спрогнозирована динамика роста цен в России в 2021 году Газ из Украины на 100 миллиардов рублей оказался в залоге у России Газ из Украины на 100 миллиардов рублей оказался в залоге у России
Комментарии 312
Экономика , Дональд Трамп , ЕС , Сенат США , РИА Новости , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение