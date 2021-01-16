«Северный поток 2» теряет страховку из-за санкций США

Все новости на карте

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group перестанет страховать строительство трубопровода "Северный поток 2" из-за угрозы санкций со стороны США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщают неназванные источники агентства, компания может попасть под новые санкции США, направленные против предприятий, которые предоставляют услуги страхования и технической сертификации для строительства трубопровода.

Zurich Insurance Group не комментирует возможные санкции США из-за "Северного потока 2". В компании ранее сообщили РИА Новости, что "в Zurich Insurance действует всеобъемлющая система нормативно-правового соответствия, и она стремится полностью соблюдать все применимые правила санкций". В компании отмечали, что не комментируют отношения с конкретными клиентами.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Сенат США 1 января проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа

Оборонный бюджет, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации.

Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.

Перспектива введения серьезных санкций со стороны США также заставила датскую консалтинговую фирму Rambøll отказаться от участия в последней части проекта прокладки газопровода "Северный поток 2".