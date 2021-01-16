Евросоюз решился на борьбу с «господством доллара»

Страны Европы в ближайшее время объявят о мерах, которые должны снизить зависимость от американской валюты. На такой шаг ЕС , как они заявляют, подвигла «эпоха Трампа», а именно развал Иранской сделки.

На такой шаг Евросоюз подвигло поведение Трампа, который своим волевым решение разрушил договоренности с Ираном и выяснилось, что ничего поделать нельзя из-за зависимости всего мира от доллара, цитирует РБК издание Financial Times.

Поэтому там хотят защитить Евросоюз от «незаконного экстерриториального применения мер». Причем Еврокомиссия намерена сделать такое заявление до вступления Байдена в должность президента США и ожидается, что это произойдет 19 января.

Таким образом ЕС проявляет неслыханную спешку, поскольку на формирование такой позиции ему понадобилось три года с момента как Трамп разрушил Иранскую сделку.