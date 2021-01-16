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Евросоюз намерен снизить господство доллара 

Суть событий 3 часа назад
Евросоюз решился на борьбу с «господством доллара»
Фото: ТАСС
Страны Европы в ближайшее время объявят о мерах, которые должны снизить зависимость от американской валюты. На такой шаг ЕС, как они заявляют, подвигла «эпоха Трампа», а именно развал Иранской сделки.
На такой шаг Евросоюз подвигло поведение Трампа, который своим волевым решение разрушил договоренности с Ираном и выяснилось, что ничего поделать нельзя из-за зависимости всего мира от доллара, цитирует РБК издание Financial Times.
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Поэтому там хотят защитить Евросоюз от «незаконного экстерриториального применения мер». Причем Еврокомиссия намерена сделать такое заявление до вступления Байдена в должность президента США и ожидается, что это произойдет 19 января.
Таким образом ЕС проявляет неслыханную спешку, поскольку на формирование такой позиции ему понадобилось три года с момента как Трамп разрушил Иранскую сделку.
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Экономика , ЕС , Еврокомиссия , РБК
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