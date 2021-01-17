Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
18.01 – 25.01
$
75.40
90.71
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0041
23.12
1.2195
24.12

ЕС бросит вызов господству доллара в мире 

Майк Габриелян 1 час назад
ЕС попытается ослабить зависимость мировых рынков от доллара
Фото: ТАСС
Европейский Союз, уязвленный диктаторской политикой США, бросит вызов «господству доллара» во всем мире.
Соответствующий проект готовит Еврокомиссия. В частности, Брюссель недоволен тем, как Трамп вернул санкции против Ирана, проигнорировав мнение европейских союзников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.
Европейцы недовольны тем, что США постоянно распространяют свои законы на всю планету благодаря гегемонии доллара. В документе говорится, что ЕС нуждается в защите от «последствий незаконного экстерриториального применения» подобных мер.
По словам источников газеты, проект будет принят 19 января — за день до инаугурации Джо Байдена. При этом содержание документа еще может измениться. Однако вряд ли будет изменен основной тезис: мировые рынки слишком зависят от доллара.

«Годы президентства Трампа высветили наши уязвимости, и мы должны устранить их, даже если он уйдет. Речь идет о месте ЕС в мире — о возможности быть экономической и финансовой державой, сопоставимой с нашими размерами», — заявил изданию источник в Еврокомиссии.

В документе в первую очередь говорится о проблемах, с которыми столкнулся ЕС после санкций, введенных командой Дональда Трампа против Ирана. Весной 2018 года США заявили о выходе из ядерной сделки с Тегераном и восстановлении санкций против него. Евросоюз решил обойти ограничения, чтобы обезопасить свои торговые отношения с Ираном.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Франция, ФРГ и Британия запустили для этого механизм расчётов INSTEX.
Позже к нему присоединились Бельгия, Нидерланды, Финляндия и страны Скандинавии. Пока механизм сведен лишь к транзакциям, которые касаются медикаментов, продовольствия и других гуманитарных товаров.
Видео дня. Россияне потратили 22,5 млрд рублей на отдых в новогодние праздники
Комментарии 1
Экономика , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ЕС , Еврокомиссия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение