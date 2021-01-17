ЕС попытается ослабить зависимость мировых рынков от доллара

Европейский Союз , уязвленный диктаторской политикой США, бросит вызов «господству доллара» во всем мире.

Соответствующий проект готовит Еврокомиссия . В частности, Брюссель недоволен тем, как Трамп вернул санкции против Ирана, проигнорировав мнение европейских союзников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

Европейцы недовольны тем, что США постоянно распространяют свои законы на всю планету благодаря гегемонии доллара. В документе говорится, что ЕС нуждается в защите от «последствий незаконного экстерриториального применения» подобных мер.

По словам источников газеты, проект будет принят 19 января — за день до инаугурации Джо Байдена . При этом содержание документа еще может измениться. Однако вряд ли будет изменен основной тезис: мировые рынки слишком зависят от доллара.

«Годы президентства Трампа высветили наши уязвимости, и мы должны устранить их, даже если он уйдет. Речь идет о месте ЕС в мире — о возможности быть экономической и финансовой державой, сопоставимой с нашими размерами», — заявил изданию источник в Еврокомиссии.

В документе в первую очередь говорится о проблемах, с которыми столкнулся ЕС после санкций, введенных командой Дональда Трампа против Ирана. Весной 2018 года США заявили о выходе из ядерной сделки с Тегераном и восстановлении санкций против него. Евросоюз решил обойти ограничения, чтобы обезопасить свои торговые отношения с Ираном.

Ранее «Рамблер» рассказывал , как Франция, ФРГ и Британия запустили для этого механизм расчётов INSTEX.

Позже к нему присоединились Бельгия, Нидерланды, Финляндия и страны Скандинавии. Пока механизм сведен лишь к транзакциям, которые касаются медикаментов, продовольствия и других гуманитарных товаров.