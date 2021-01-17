ЕС может потребовать от России введения углеродного налога

Эксперт из Института океанологии РАН рассказал о глобальной экологической катастрофе, из-за которой России грозит миллиардный налог. Об этом пишет «МК».

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Поводы для опасений действительно есть. Международная группа ученых, изучившая состояние океана на глубине 2 км, пришла к выводу, что температура воды постоянно повышается. За последние 30 лет она поднялась на 0,075 градусов Цельсия.

«Мировой океан действительно теплеет. В верхних слоях, как и во всей толще воды, накоплена колоссальная энергия. Однако какой-то скорой катастрофы ждать не следует… Если говорить об атмосфере, то там четко прослеживается зависимость температуры на планете от концентрации парниковых газов», — сказала климатолог Института океанологии Наталья Тилинина.

Эксперты говорят, что климатические качели свойственны планете: ледниковые периоды сменяет глобальное потепление. Температура воздуха менялась циклами в течении тысячелетий. Об этом говорят древние слои льда в Гренландии и в Антарктиде.

Однако нынешние изменения происходят при активном участии человека и его бурной хозяйственной деятельности, что значительно меняет дело.

К концу нынешнего столетия уровень воды в Мировом океане может подняться на 1,5-2 метра. Наиболее уязвимы будут Бермуды, Мальдивы, запад Европы, Техас, Луизиана, Флорида и Южная Каролина в США.