Минвостокразвития предложило сделать Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) управляющей компанией Арктической зоны России, территориями опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке, а также свободным портом Владивосток.

Генеральным директором КРДВ назначен Эдуард Черкин, ранее занимавший должность руководителя направления «Автомобилестроение» консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) в СНГ, передает РИА «Новости»

«Определить акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» управляющей компанией, осуществляющей функции по управлению Арктической зоной Российской Федерации, а также территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Арктической зоне Российской Федерации и свободным портом Владивосток», — говорится в документе.

Также в проекте постановления правительства говорится, что на КРДВ будут возложены функции по привлечению резидентов территории опережающего социально-экономического развития и прямых инвестиций, поддержке экспорта, развитию человеческого капитала в ДФО и Арктике и содействию обеспечению трудовыми ресурсами резидентов территорий опережающего развития и других работодателей в ДФО и Арктической зоне.

Ранее Минвостокразвития разработало проект, подразумевающий расширение Арктической зоны России на шесть муниципальных районов, три городских округа и десять сельских поселений.

Напомним, в Арктическую зону России входят девять регионов — четыре субъекта полностью (Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Мурманская область) и 45 муниципальных образований еще пяти субъектов (Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия).