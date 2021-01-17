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В России начали создавать единый институт развития Дальнего Востока 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 16 часов назад
Минвостокразвития предложило сделать Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) управляющей компанией Арктической зоны России, территориями опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке, а также свободным портом Владивосток.
Генеральным директором КРДВ назначен Эдуард Черкин, ранее занимавший должность руководителя направления «Автомобилестроение» консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) в СНГ, передает РИА «Новости».

«Определить акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» управляющей компанией, осуществляющей функции по управлению Арктической зоной Российской Федерации, а также территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Арктической зоне Российской Федерации и свободным портом Владивосток», — говорится в документе.

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Также в проекте постановления правительства говорится, что на КРДВ будут возложены функции по привлечению резидентов территории опережающего социально-экономического развития и прямых инвестиций, поддержке экспорта, развитию человеческого капитала в ДФО и Арктике и содействию обеспечению трудовыми ресурсами резидентов территорий опережающего развития и других работодателей в ДФО и Арктической зоне.
Ранее Минвостокразвития разработало проект, подразумевающий расширение Арктической зоны России на шесть муниципальных районов, три городских округа и десять сельских поселений.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет «прирастать» Арктикой и Северными территориями.
Напомним, в Арктическую зону России входят девять регионов — четыре субъекта полностью (Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Мурманская область) и 45 муниципальных образований еще пяти субъектов (Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия).
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Комментарии 6
Экономика , Видео , Владимир Путин , Счетная палата , РИА Новости
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