В Счетной палате назвали объем крупнейшего госконтракта в России

Объем самого крупного государственного контракта в рамках госпрограмм составил 127,6 млрд руб. Такие данные содержатся на портале "Госрасходы" , запущенном Счетной палатой РФ

"Например, самый крупный контракт заключен в 2020 году на семь лет между госкорпорацией "Росатом" и судостроительным комплексом "Звезда". За 127,6 млрд рублей в рамках госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" построят головной атомный ледокол "Лидер", — сообщает ведомство.

Счетная палата отмечает, что сумма самого крупного соглашения о субсидии составляет 358,8 млрд рублей.

"Эти деньги выделил Минтранс в рамках ГП "Развитие транспортной системы" госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"). Эти средства пойдут на строительство и реконструкцию дорог до конца 2022 года в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", — говорится в сообщении Счетной палаты.

Данные о контрактах и субсидиях содержатся в разделе "Госпрограммы" портала "Госрасходы". В нем собрана информация о финансировании 46 действующих госпрограмм с 2016 года по настоящее время. Данные представлены в агрегированном виде и о каждой из программ. Раздел призван сделать более понятным механизм финансирования государственных программ (ГП).