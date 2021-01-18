В Китае отмечен рекордно низкий рост ВВП 

Темпы экономического роста Китая в 2020 году составили 2,3% — это минимальное значение более чем за 40 лет. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на доклад Государственного статистического агентства страны, на снижение роста ВВП повлияла пандемия коронавирусной инфекции.

Согласно документу, динамика ВВП начала восстанавливаться лишь в последнем квартале прошлого года и составила 6,5%. В 2019 году динамика этого периода составила 6%.

Масштабы экономики Китая за прошедший год превысили 101,59 триллионов юаней — примерно 15,66 триллионов долларов по текущему курсу. Отмечается рост аграрного сектора на 3%, промышленности на 2,6% и сферы услуг на 2,1%.

Динамика ниже показателей 2020 года в Китае отмечалась в 1976 году — тогда ВВП страны уменьшился на 1,6%.