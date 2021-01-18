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Курс доллара: Китай определит судьбу рубля 

Елена Прошина 1 час назад
Данные о ВВП Китая опустят курс доллара
Фото: ТАСС
Эксперт ТелеТрейд Марк Гойхман заявил, что в начале недели курс доллара будет не выше 74 рублей благодаря хорошим новостям из Китая. Об этом пишет «Российская газета».
В понедельник, 18 января, будут опубликованы данные о ВВП Китая за четвертый квартал и о промышленном производстве страны в декабре. Эти показатели продемонстрируют темпы восстановления глобальной деловой активности.
Если результаты Китая стали лучше, это поддержит рисковые активы, включая российскую валюту. Благодаря этому доллар в начале недели будет стоить 73,1-74 рубля, евро — 88,4-89,4 рубля.
Гойхман добавил, что в последние дни евро слабел к доллару, этот процесс продолжится и окажется позитивным для рубля, если не будет негативных новостей. Он напомнил, что после девяти месяцев перерыва Минфин возвращается к покупкам валюты в рамках бюджетного правила, это способно ослабить рубль.
В течение недели на положение российской валюты также будут влиять данные о запасах нефти, деловой активности и продажах жилья в США. Наиболее вероятными границами для российской валюты в ближайшие семь дней эксперт назвал 72,8-74,7 рубля за доллар.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи 15 января курс доллара рос на 47 копеек, до 73,68 рубля. Евро подорожал на 4,5 копейки и стоил 89,11 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Марк Гойхман , Московская биржа , Минфин , "Российская газета"
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