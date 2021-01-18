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Доходы России от продажи нефти рухнули 

Lenta.ru и ещё 6 4 часа назад
Доходы России от продажи нефти рухнули почти вдвое
Фото: ТАСС
Доходы от экспорта нефти из России за январь-ноябрь прошлого года рухнули на 40,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 66,391 миллиарда долларов. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС).
За январь-ноябрь физический объем экспорта нефти из России упал на 11 процентов (до 220,241 миллиона тонн). Всего доходы российских компаний от продажи нефтепродуктов за 11 месяцев 2020 года составили 40,7 миллиарда долларов. Это на 33 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Доходы от экспорта бензина за этот период снизились на 14 процентов, а от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) — на 15,3 процента. Экспорт Россией угля снизился на 23,8 процента.
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Ранее сообщалось, что доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь-октябрь этого года упали на 44,4 процента (до 19,038 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Физический экспорт газа снизился на 11,4 процента (до 159 миллиардов кубометров).
В сентябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что Россия смогла слезть с нефтяной иглы. Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье, заявил глава государства.
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Экономика , Владимир Путин , Газпром , Минфин , Федеральная таможенная служба
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