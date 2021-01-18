Кабмин проработает меры по сдерживанию цен на стройматериалы

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Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы, сообщается на сайте Кремля.

Перечень поручений утвержден по итогам совместного заседания Государственного Совета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 23 декабря 2020 года.

"…Представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы. Срок — 1 марта 2021 года", — говорится в поручении.

Соответствующее поручение дано правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" с учетом ранее данных поручений.