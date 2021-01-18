Кабмин проработает меры по сдерживанию цен на стройматериалы

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы, сообщается на сайте Кремля.
Перечень поручений утвержден по итогам совместного заседания Государственного Совета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 23 декабря 2020 года.
"…Представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы. Срок — 1 марта 2021 года", — говорится в поручении.
Соответствующее поручение дано правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" с учетом ранее данных поручений.
Ранее рост цен на стройматериалы привлек внимание властей из-за подорожания жилья. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в декабре заявила, что начала расследование роста цен на рынке металлопродукции, в том числе на арматуру. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 23 декабря отмечал, что за месяц арматура подорожала на 40%. При этом ФАС считает, что в случае введения экспортных пошлин на лом нужно ввести пошлины и на экспорт готовой продукции, иначе цены могут и не снизиться.