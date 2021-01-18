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Экономике Германии грозит серьезный спад 

Вероника Полынина 2 часа назад
Экономике ФРГ грозит спад в случае сохранения коронавирусных мер
Фото: Reuters
Экономике Германии грозит серьезный спад в случае сохранения или ужесточения действующих ограничительных мер в стране, предупредили в Центробанке Германии.

«Если распространение коронавируса не удастся значительно ослабить, а нынешние ограничения, затрагивающие экономическую деятельность, будут сохранены или ужесточены, это может привести к серьезному спаду», — говорится в отчете Бундесбанка, который цитирует РБК.

По данным Бундесбанка, в последние три месяца экономика Германии показывала нулевой рост. Спада удалось избежать благодаря тому, что упадок в гостиничном бизнесе и розничной торговле был компенсирован отскоком в промышленности и строительстве.
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Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что канцлер Ангела Меркель 20 января собирается обсудить с главами регионов продление жесткого локдауна в стране еще на 8-10 недель.
Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года, а с 5 января в округах, где на протяжении семи дней выявляют более 200 новых случаев инфицирования на 100 тысяч человек, вводятся ужесточения: «сокращение радиуса перемещений до 15 км от места жительства — без наличия уважительной причины». Ограничения для розничных сетей и ресторанов действуют по крайней мере до 31 января.
Встречи разрешены только между людьми из одного домохозяйства и максимум одним человеком, не проживающим в том же домохозяйстве. Детские сады и школы закрыты минимум до 31 января.
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Комментарии 4
Экономика , Ангела Меркель , Центральный банк России
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