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В Германии прокомментировали санкции США по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 3 часа назад
Германия заявила о сожалении из-за санкций США по «Севпотоку-2»
Фото: EPA
В Германии прокомментировали решение США ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Мы с сожалением принимаем это к сведению», — сказала немецкому агентству DPA представитель Минэкономики ФРГ.

Как пишет агентство, посольство США в Берлине в понедельник, 18 января, проинформировало правительство Германии о планах по введению ограничительных мер.
Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило о том, что 19 января американская сторона намерена ввести ограничительные меры в отношении компании ООО «КВТ-Рус», владеющей «Фортуной».
Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Германия заинтересована в обсуждении с новыми властями Соединённых Штатов проекта «Северный поток — 2».
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Экономика , Минэкономразвития , ИА DPA
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