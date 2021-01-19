Курс доллара: что Байден сделает с рублем 

Эксперт «Альпари» Анна Бодрова заявила, что после инаугурации президента США Джо Байдена курс доллара не покинет границ 73,5-75,5 рубля, хотя «здоровая» цена американской валюты — 76-77 рублей.
Евро в третью неделю года будет стоить от 89-и до 91 рубля, считает аналитик.
По ее мнению, в ближайшее время рубль получит поддержку от налогового периода и позитивного отношения к рисковым активам со стороны инвесторов.
Бодрова отметила, что с начала года американская валюта упала к российской на 0,2 процента.
Главным политическим событием для валютных рынков аналитик назвала инаугурацию Байдена, которая состоится 20 января. По мнению эксперта, вскоре после этого новый президент прокомментирует международные отношения США, в том числе и с Россией, и заявления его будут «прохладными». Однако для введения санкций еще слишком рано.
По мнению Бодровой, основным фактором для инвесторов остается вакцинация от коронавируса. Их уверенность в эффективности прививок держит нефть на уровне в 55-57 долларов за бочку, это поддерживает и рубль.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 18 января курс доллара рос на 28,75 копейки, до 73,93 рубля. Евро подорожал на 35,25 копейки, до 89,27 рубля.
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