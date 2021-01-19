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Курс доллара: что Байден сделает с рублем 

Елена Прошина 2 часа назад
Курс доллара: что Байден сделает с рублем
Фото: ТАСС
Эксперт «Альпари» Анна Бодрова заявила, что после инаугурации президента США Джо Байдена курс доллара не покинет границ 73,5-75,5 рубля, хотя «здоровая» цена американской валюты — 76-77 рублей.
Евро в третью неделю года будет стоить от 89-и до 91 рубля, считает аналитик.
По ее мнению, в ближайшее время рубль получит поддержку от налогового периода и позитивного отношения к рисковым активам со стороны инвесторов.
Бодрова отметила, что с начала года американская валюта упала к российской на 0,2 процента.
Главным политическим событием для валютных рынков аналитик назвала инаугурацию Байдена, которая состоится 20 января. По мнению эксперта, вскоре после этого новый президент прокомментирует международные отношения США, в том числе и с Россией, и заявления его будут «прохладными». Однако для введения санкций еще слишком рано.
По мнению Бодровой, основным фактором для инвесторов остается вакцинация от коронавируса. Их уверенность в эффективности прививок держит нефть на уровне в 55-57 долларов за бочку, это поддерживает и рубль.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 18 января курс доллара рос на 28,75 копейки, до 73,93 рубля. Евро подорожал на 35,25 копейки, до 89,27 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Доля золота в резервах России превысила объем долларов
Комментарии 1
Экономика , Джозеф Байден , Анна Бодрова , Московская биржа
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