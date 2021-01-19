Миллер пообещал Путину завершить газификацию в России к 2030 году

"Газпром" к 2030 году реализует проект газификации России на 100%, сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. "Газпром" и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы", — отметил Миллер.
Он подчеркнул, что существующий уровень тарифов на газ "Газпрома" дает возможность сохранять социальную ориентацию на внутреннем рынке, одновременно обеспечивая сырьем газоперерабатывающую и газохимическую отрасли.
"Что касается внутреннего тарифного регулирования, решение принимается ФСТ [Федеральной службой по тарифам] и уровень, который на сегодняшний день есть, мы знаем, что это уровень, который позволяет соблюдать социальную ориентацию нашей газовой отрасли на внутреннем рынке, при этом обеспечивая необходимым сырьем и газопереработку, и газохимию", — сказал Миллер.