Миллер пообещал Путину завершить газификацию в России к 2030 году

"Что касается внутреннего тарифного регулирования, решение принимается ФСТ [Федеральной службой по тарифам] и уровень, который на сегодняшний день есть, мы знаем, что это уровень, который позволяет соблюдать социальную ориентацию нашей газовой отрасли на внутреннем рынке, при этом обеспечивая необходимым сырьем и газопереработку, и газохимию", — сказал Миллер.