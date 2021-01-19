Миллер пообещал Путину завершить газификацию в России к 2030 году

«Мы построим 24,4 тысячи километров газопроводов и будет газифицировано 3632 населенных пункта. К концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1 процента от технически возможной сетевой газификации в стране», — пояснил он.