Миллер пообещал Путину завершить газификацию в России к 2030 году

Глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал президенту России Владимиру Путину полностью завершить газификацию страны к 2030 году. Стенограмма встречи руководителя компании и главы государства размещена на сайте Кремля.
По словам Миллера, «Газпром» увеличит объемы финансирования газификации России почти в три раза, до 526,1 миллиарда рублей.
«Мы построим 24,4 тысячи километров газопроводов и будет газифицировано 3632 населенных пункта. К концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1 процента от технически возможной сетевой газификации в стране», — пояснил он.
Глава компании также подчеркнул, что к 2030 году «Газпром» намерен полностью завершить технически возможную газификацию в стране.
«Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. «Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», — заверил он.
«Рамблер» писал, что ранее эксперты Счетной палаты РФ привели данные о том, что общая газификация регионов за Уралом оценивается лишь в 20%. Они также отметили, что обещания газовиков по обеспечению россиян «голубым топливом» за последние три года были выполнены только на 15%.