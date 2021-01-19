"Украина приветствует новый шаг США в противодействии "Северному потоку — 2". Санкции против KVT-RUS и судна Fortuna еще больше усложнят его достройку. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США для защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом", — говорится в сообщении МИД в Twitter.