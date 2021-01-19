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Украина прокомментировала новые санкции США против «Северного потока — 2» 

РИА Новости и ещё 15 1 час назад
Украина прокомментировала новые санкции США против «СП — 2»
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины приветствует санкции США против судна "Фортуна", укладывавшего газопровод "Северный поток — 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус", сообщила во вторник пресс-служба МИД.
Во вторник на сайте американского минфина сообщили, что США ввели новые санкции — против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток — 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус". Также в списке еще шесть судов, два из которых — нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом РФ. Москва сожалеет о том, что введение незаконных ограничений растет и проект сталкивается с грубым давлением со стороны Вашингтона, Россия внимательно отслеживает ситуацию, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украина приветствует новый шаг США в противодействии "Северному потоку — 2". Санкции против KVT-RUS и судна Fortuna еще больше усложнят его достройку. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США для защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом", — говорится в сообщении МИД в Twitter.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.
Российские власти несмотря на это выражают уверенность в том, что газопровод будет достроен, отмечая его поддержку властями ФРГ и европейскими партнерами "Газпрома" по проекту. Это немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell.
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Экономика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Газпром , МИД , ЕС , Shell , Сенат США , Минфин
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