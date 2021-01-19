По мнению их представителей, это может привести к росту цен на электроэнергию и в результате негативно скажется на восстановлении экономики после вызванного пандемией кризиса.

"Только сильная, конкурентоспособная в мировых масштабах экономика в состоянии восстановить огромные потери после коронавирусного кризиса и реализовать амбициозные цели в рамках Нового зеленого курса (программы перестройки экономики ЕС под жесткие экологические стандарты)", — приводит Восточный комитет слова своего председателя Оливера Гермеса в пресс-релизе.

Он подчеркнул, что "Северный поток — 2" в будущем может транспортировать водород, который считают более экологичным источником энергии, чем природный газ.

"Было бы недальновидно как с точки зрения защиты климата, так и с экономической точки зрения останавливать почти завершенный многомиллиардный проект и таким образом окончательно отдать инициативу политическому влиянию", — добавил Гермес.

Председатель комитета также раскритиковал немецких политиков, призывающих прекратить строить трубопровод или ввести мораторий на его использование.

"Проект "Северный поток — 2" финансируют частным капиталом и реализуют на основании действующего права ЕС. Политики, которые пытаются подчинить законодательную базу мировому политическому климату, ступают на тонкий лед. Безопасность инвестиций — существенное завоевание внутреннего рынка (ЕС), ее нельзя ставить под сомнение", — сказал он.

По словам Гермеса, заявления о том, что Берлин становится зависимым от Москвы в случае поставок газа по трубопроводу и что Германия не нуждается в нем, "поверхностны" и противоречивы. Газ из Соединенных Штатов нанесет больше вреда окружающей среде, кроме того, обойдется ФРГ дороже, подытожил председатель Восточного комитета.

Магистральный газопровод из России в Германию

Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas , занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.

Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта.