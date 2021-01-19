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США расширили санкции против России из-за «Северного потока — 2» 

Daily Storm 1 час назад
США расширили санкции против России в соответствии с законопроектом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). В частности, под ограничения попало судно-трубоукладчик «Фортуна», занятое в строительстве «Северного потока — 2», сообщил Минфин США.
Кроме того, в черный список попал танкер «Максим Горький», а также находящиеся в России компании «КВТ-Рус» (владелец «Фортуны») и «Рустанкер».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет о новых санкциях США, но продолжит работу по финализации проекта.
Концерн Bilfinger SE отказался от участия в «Северном потоке — 2»
Как отмечает агентство Bloomberg, в связи с угрозой введения санкций из проекта строительства газопровода вышла швейцарская компания Zurich Insurance. Издание Bild добавляет, что к такому же решению пришел немецкий концерн Bilfinger SE.
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Экономика , Видео , Дмитрий Песков , Казначейство США , Bloomberg
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