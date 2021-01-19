США расширили санкции против России в соответствии с законопроектом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). В частности, под ограничения попало судно-трубоукладчик «Фортуна», занятое в строительстве «Северного потока — 2», сообщил Минфин США

Кроме того, в черный список попал танкер «Максим Горький», а также находящиеся в России компании «КВТ-Рус» (владелец «Фортуны») и «Рустанкер».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет о новых санкциях США, но продолжит работу по финализации проекта.

Как отмечает агентство Bloomberg, в связи с угрозой введения санкций из проекта строительства газопровода вышла швейцарская компания Zurich Insurance. Издание Bild добавляет, что к такому же решению пришел немецкий концерн Bilfinger SE.