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Отток капитала из России в 2020 году увеличился в два раза 

News.ru 2 часа назад
Отток капитала из России в 2020 году увеличился в два раза
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Из России в 2020 году вывели $47,8 млрд, в предыдущем году этот показатель был на уровне $22,1 млрд Об этом говорится в материалах, опубликованных Центробанком РФ.
В 2019 году частный сектор наращивал иностранные активы, но в прошлом году он, наоборот, уменьшал внешние обязательства, сокращая задолженность перед нерезидентами. Международные резервы РФ уменьшились на $13,8 млрд и, как объяснили в Банке России, это связано с продажей иностранной валюты, а также погашением суверенного долга.
При этом общий объём инвестиций из-за рубежа в нефинансовые компании России за прошлый год упал почти в 20 раз. Так, в 2019 году эти показатели были на уровне $28,9 млрд, в 2020 они обрушились до $1,4 млрд
Как сообщал NEWS.ru, по данным Национального рейтингового агентства (НРА), россияне с января по октябрь 2020 года забрали с рублёвых и валютных банковских счетов и депозитов 1,5 трлн рублей. При этом данные НРА не совпадают с показателями Банка России, из которых следует, что за десять месяцев 2020 года средства россиян в рублях и валюте в российских банках, наоборот, выросли на 6,6% — до 32,6 трлн в рублёвом выражении. Такое несоответствие эксперты объясняют разной методикой подсчёта
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Экономика , Центральный банк России
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