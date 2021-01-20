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ЦБ: Возврат в банки наличных после пандемии займет несколько лет 

Российская Газета 4 часа назад
ЦБ: Возврат в банки наличных после пандемии займет несколько лет
Фото: РИА Новости
Объем наличных денег в обращении за прошлый год вырос на 2,6 трлн рублей (примерно на 25%), а структурный профицит ликвидности в банковской системе снизился с 2,76 трлн до 0,2 трлн рублей.
Повышенный спрос возник незадолго до объявления нерабочих дней в марте.

"Ситуация, наблюдаемая в России, не уникальна — если посмотреть на динамику объема наличных денег в 2020 г. как в развитых, так и в развивающихся странах, то тренды сопоставимы, а в некоторых странах даже более выражены", — отмечает Банк России.

С июля рост объема наличных денег в обращении замедлился и дальнейшее изменение показателя приблизилось к динамике прошлых лет.
Банк России ожидает постепенного возврата в банки наличных денег, которые население и предприятия забрали со своих счетов в начале пандемии, и допускает, что процесс может растянуться на несколько лет.

"Продолжительность этого периода в значительной степени зависит от нормализации эпидемиологической ситуации, — отмечает ЦБ. — При этом расширение практики использования безналичных расчетов, как и ранее, будет оказывать сдерживающее влияние на спрос на наличные деньги".

ЦБ сохранил прогноз структурного профицита ликвидности в банковской системе на конец 2021 года на уровне 0,7-1,3 трлн руб.
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Экономика , Центральный банк России
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