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СМИ: Саудовская Аравия обошла Россию по экспорту нефти в Китай 

Прайм 2 часа назад
Саудовская Аравия обошла Россию по экспорту нефти в Китай
Фото: Reuters
Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в мире, заняла первое место по поставкам этого сырья в Китай в прошедшем году, Россия была на втором месте, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные китайской таможни.
Согласно этим данным, годовые поставки Саудовской Аравии в Китай в 2020 году составили 84,92 миллиона тонн, что на 1,9% больше показателя за предшествовавший год. А импорт в Китай из России, занявшей вторую позицию, составил 83,57 миллиона тонн — на 7,6% больше, чем в 2019 году.
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Импорт из Ирака, третьего по величине поставщика нефти в Китай, также вырос в 2020 году, на 16,1% против 2019 года, составив 60,12 миллиона тонн. Четвертое место заняла Бразилия, обогнав Анголу и увеличив годовые поставки на 5,1%, до 42,19 миллиона тонн.
Помимо этого, поставки в Китай из США достигли 19,76 миллиона тонн, и показатель увеличился втрое по сравнению с 2019 годом, поскольку местные компании увеличили закупки в рамках торгового договора двух стран.
Агентство также отмечает, что спрос на нефть в Китае оставался высоким в прошлом году, в то время как пандемия коронавируса подорвала потребность в сырье в других странах. В итоге крупнейший в мире импортер нефти закупил рекордные 542,4 миллиона тонн нефти. Показатель вырос на 7,3% по сравнению с 2019 годом.
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Экономика , Reuters
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