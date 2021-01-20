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Курс доллара: рубль поддался глобальной тенденции 

Елена Прошина 2 часа назад
Курс доллара к рублю начал расти
Фото: ТАСС
Аналитик CEX.IO Broker Юрий Мазур заявил, что курс доллара к рублю начал расти на фоне укрепления американской валюты к основным активам.
По словам Мазура, российская валюта не смогла противостоять «всеобщей тенденции» и в итоге доллар подорожал на 0,45 процента, до 73,96 рубля.
Кроме того, на 0,43 процента, до 89,30 рубля, вырос евро.
В то же время аналитик считает, что российская валюта все еще находится «в зоне укрепления» и способна отыграть потери. Он добавил, что нефть Brent тоже дешевела, но не вышла за нижнюю границу коридора 50-55 долларов за бочку. Это означает, что коррекционное ослабление долго не продлится.
Мазур добавил, что цифровые активы, включая биткоин, начали падать, но после инаугурации нового президента США Джо Байдена, скорее всего, возобновят рост.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 19 января курс доллара падал на 26,5 копейки, до 73,73 рубля. Евро лишился 2,5 копейки и стоил 89,42 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Эксперты объясняли, что рисковые активы поддерживает обещание Байдена выделить экономике США помощь на 1,9 триллиона долларов.
Однако аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов заявил «Интерфаксу», что по российской валюте могут ударить санкции из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.
Видео дня. Число банковских кредитов в 2020 году достигло минимума
Комментарии
Экономика , Михаил Беспалов , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Московская биржа , Интерфакс
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