Аналитик CEX.IO Broker Юрий Мазур заявил, что курс доллара к рублю начал расти на фоне укрепления американской валюты к основным активам.

По словам Мазура, российская валюта не смогла противостоять «всеобщей тенденции» и в итоге доллар подорожал на 0,45 процента, до 73,96 рубля.

Кроме того, на 0,43 процента, до 89,30 рубля, вырос евро.

В то же время аналитик считает, что российская валюта все еще находится «в зоне укрепления» и способна отыграть потери. Он добавил, что нефть Brent тоже дешевела, но не вышла за нижнюю границу коридора 50-55 долларов за бочку. Это означает, что коррекционное ослабление долго не продлится.

Мазур добавил, что цифровые активы, включая биткоин, начали падать, но после инаугурации нового президента США Джо Байдена , скорее всего, возобновят рост.

Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 19 января курс доллара падал на 26,5 копейки, до 73,73 рубля. Евро лишился 2,5 копейки и стоил 89,42 рубля.

Эксперты объясняли, что рисковые активы поддерживает обещание Байдена выделить экономике США помощь на 1,9 триллиона долларов.