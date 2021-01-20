Белоруссия ограничит ввоз свинины из двух регионов России

Белоруссия временно ограничит ввоз свинины из Владимирской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС) и птицы из Краснодарского края из-за заболевания высокопатогенным гриппом, сообщил в среду департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода республики.

В департаменте, в частности, указали, что, по информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), на территории Владимирской области зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных АЧС.

В связи с этим с 22 января вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию из этого российского региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Кроме того, как сообщает департамент, с пятницы же вводятся временные ограничения на ввоз в республику птицы из Краснодарского края, поскольку, по информации МЭБ, в этом российском регионе зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим будет временно ограничен ввоз в Белоруссию живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, пуха и пера, кормов и кормовых добавок животного происхождения и другой продукции.

Также на сайте департамента сообщается, что, по информации МЭБ, на территории Дагестана зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных оспой овец и коз. С учетом этого Белоруссия с пятницы временно ограничивает ввоз на свою территорию из Дагестана убойных, племенных и пользовательных овец и коз, убойного крупного рогатого скота, диких мелких парнокопытных, молока и молочных продуктов, полученных от мелкого рогатого скота, и другой продукции.