Запасы бензина в России достигли минимума с 2015 года 

Запасы бензина на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах в России снизились на 27%, до 1,18 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), представленные на заседании Биржевого комитета при ФАС

«Текущие запасы компаний по товарному бензину по состоянию на 17 января 2021 года находятся на уровне 1,2 млн тонн», — подтвердил РБК источник в Министерстве энергетики.

Отмечается, что Минэнерго уже рекомендовало нефтяным компаниям нарастить объёмы запасов автомобильного бензина до уровня 1,8 млн тонн к маю текущего года за счёт увеличения нагрузки НПЗ. Текущие показатели являются самыми низкими с 2015 года в преддверии сезона ремонта заводов, когда они снижают производство.

Как сообщал NEWS.ru, падение рубля и увеличение стоимости нефти может спровоцировать рост экспортного паритета в России, при котором бензин выгоднее продавать за границу, чем на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на российских заправках.