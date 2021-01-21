Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны и яйца

Минсельхоз РФ считает достаточными меры правительства по стабилизации цен на продукты, однако рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.

"Вопросы ценообразования на базовые продукты питания были рассмотрены 20 января на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК. В частности, на мероприятии было отмечено, что рост цен на отдельные категории продовольственных товаров требует повышенного внимания и контроля со стороны регионов", — сказали в пресс-службе.

"Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель, с тем чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения. В настоящее время ведомство не видит оснований для подобной динамики и оценивает принятые правительством меры как достаточные для стабилизации цен", — добавили в министерстве.