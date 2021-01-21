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Курс доллара: новая эпоха обвалит доллар 

Елена Прошина 1 час назад
Аналитик спрогнозировал курс доллара в 73-74 рубля
Фото: ТАСС
Аналитик Дмитрий Чечулин спрогнозировал курс доллара в 73-74 рубля на этой неделе и евро по 88 рублей.
По версии Чечулина, резких скачков курса не будет, так как в мире наступает новая эпоха, связанная со сменой власти в США. Эксперт считает, что смена этапов на мировом финансовом рынке сыграет против доллара.
В новую эпоху благодаря массовой вакцинации будут расти цены на нефть: прививки дают инвесторам надежды на восстановление экономики и рост производств.
Кроме того, на валютный рынок будет влиять политика Федеральной резервной системы США и напряженность между долларом и евро. В Евросоюзе ранее пообещали принять меры против доминирования США и их валюты в мировой финансовой системе. Пара евро-доллар в ближайшие год подойдет к уровню 1,25, считает аналитик.
Чечулин отметил, что дешевый доллар при дорогой нефти сыграет на руку США, которые хотят зарабатывать на экспорте топлива.
Негативно на рубле могут отразиться новые санкции американцев. По мнению эксперта, особенно опасны ограничительные меры против страховщиков «Северного потока-2».
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 20 января курс доллара потерял 26,25 копейки и достиг 73,42 рубля. Евро подешевел на 46 копеек и стоил 88,88 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Чечулин , ФРС , ЕС , Московская биржа
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