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ЦБ может ввести ограничения на выдачу отдельных видов кредитов 

News.ru 1 час назад
Центробанк планирует проанализировать целесообразность введения законодательных ограничений на выдачу отдельных видов кредитов и займов. Речь идёт о выдаче необеспеченных кредитов заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.

''Дорожная карта'' на 2021–2022 годы включает проработку вопроса о внедрении нового макропруденциального инструментария, предусматривающего количественное ограничение доли выдачи высокорискованных видов кредитов, в частности необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, — сообщили в ЦБ.

Регулятор планирует подготовить предложения о закреплении обязанности кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки. По данным на конец 2020 года, доля просроченных потребительских кредитов в России составила 16%.
Как писал NEWS.ru, в 2021 году следует ожидать сокращения выдачи потребительских кредитов. Об этом заявил банковский эксперт и президент Ассоциации коллекторов Эльман Мехтиев. Специалист удивился, что потребительское кредитование упало всего на 3%, хотя в других секторах снижение составило не менее трети, в сравнении с показателями прошлого года.
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Уровень одобрения кредитов россиянам поставил трёхлетний антирекорд. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. В 2020 году стороны одобрили только треть (33,9%) полученных заявок на кредиты. В сравнении с 2019 годом доля удовлетворённых обращений упала на 3 процентных пункта, до трёхлетнего минимума.
Кредитная политика была ужесточена во всех сегментах, но больше всего затронула автокредитование, где в 2020 году было отклонено 62% заявок. Снизился уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт, до 31,2%. При этом вопреки кризису в прошлом году было взято рекордное число ипотечных кредитов, а также был поставлен новый рекорд по объёму ипотечного кредитования.
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Комментарии 1
Экономика , Видео , Личный счет , Эльман Мехтиев , Пенсионный фонд РФ , Центральный банк России
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