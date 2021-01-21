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Замерзающая Польша вспомнила о российском газе 

Слово и Дело 47 минут назад
Польша нарастила закупки российского газа из-за аномальной зимы
Фото: Reuters
Власти Польши стали чаще покупать российское голубое топливо, спрос на которое рекордно повысился из-за аномально холодной зимы.
В начале текущей недели температура воздуха в Польше опускалась до –28 градусов. Сильные морозы заставили власти страны нарастить у Российской Федерации закупки газа.

"Спрос на газ в Польше покрывается сейчас за счет поставок газа из России, Германии, Чехии", — уточнили в польской госкомпании PGNiG.

С 18 по 19 января 2021 года организация поставила около 81 млн кубометров природного газа, что стало новым рекордом. Уточняется, что в дополнительных объемах топлива нуждаются в первую очередь польские домовладения. Причем европейские мониторинговые платформы утверждают, что растущий спрос Варшава покрывает с помощью роста импорта из РФ и отбора газа из хранилищ.
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