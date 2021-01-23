Украина стоит на грани «тарифного майдана» из-за энергокризиса

Энергокризис на Украине грозит перейти в «тарифный майдан», но власти страны не будут решать эту проблему. Об этом пишет рассказал ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на комментарий политолога и экономиста Александра Дудчака

Власти Украины приняли решение установить временную предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за 1 кубометр. Таким образом правительство хочет "купировать" энергокризис, который стремительно набирает обороты. Последний выражается в основном в одновременном росте цен на газ, тепло и электроэнергию, а также в проблемах с запасами топлива на теплоэлектростанциях (ТЭС) и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ).

Ответом на такой рост цен была волна бунтов и протестов, на которое вышли жители Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей. Митингующие перекрывают ключевые трассы, блокируют административные здания. Оппозиция грозит команде президента Украины Владимира Зеленского "тарифным майданом".

Дудчак считает, что доходов населения не хватает, чтобы справиться с ценами на коммунальные платежи. Он отметил, что "эта тенденция прослеживается с 2014 года, за последние годы цены выросли многократно. Резкое повышение тарифов привело к снижению уровня жизни. Пенсии и зарплаты украинцев никак не коррелируют с обязательными выплатами".

С нового года цена на газ на Украине повысилась на 14% и достигла 7,2 гривны за 1 кубометр. Помимо этого, подорожала доставка газа, которая на Украине оплачивается отдельно. Общая стоимость голубого топлива достигла 10-11 гривен за 1 кубометр. В феврале цены могут продолжить расти.

"Чтобы отвести взгляд, власти Украины снизили тарифы для некоторых категорий граждан, однако это будет несущественно. В перспективе цены на коммунальные услуги останутся на прежнем уровне, а со временем могут вырасти. Население будет платить из страха, вероятнее всего, прибегая к кредитам. Сейчас сложилась ситуация, при которой власти пытаются забрать у украинцев как можно больше. Реальное урегулирование проблемы не предвидится", — считает Дудчак.

Он также напомнил, что высокие цены на газ сильнее всего ударили по карманам жителей частных домов, отапливаемых газовыми котлами. Например, в среднем для того, чтобы отопить дом, необходимо около 500 кубометров в месяц. В 2020 году за этот объем украинцы платили не более 3,7 тысяч гривен, в начале 2021 года сумма выплаты выросла до 4,5 тысяч гривен. Средняя зарплата на Украине составляет 8 тыс. гривен, поэтому рост тарифов для многих семей стал катастрофой.

Экономист считает, что "в стране сложилась критическая ситуация. Долги по коммунальным услугам колоссальны. Растет число тех, кто отказывается погашать обязательные платежи из-за нехватки средств. Украинские власти могут начать массово изымать собственность у граждан для погашения задолженностей".

Подорожание электроэнергии также стало серьезным ударом для населения Украины. До 2021 года действовал льготный тариф — 90 копеек за первые 100 кВт·ч. В новом году его отменили, теперь единый фиксированный тариф составляет 1,68 грн/кВт·ч. Больше всего такой рост цен почувствовали на своем кармане люди с достатком ниже среднего. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила льготные тарифы для многодетных семей и детдомов, заменив их более дешевыми ночными расценками.

"Энергокризис на Украине создан искусственно. Если сравнить уровень жизни в стране до 2014 года и после, можно отметить существенное ухудшение качества жизни населения. Все, что сейчас происходит в государстве, следствие влияния Запада. Тех, кто сейчас принимает участие в акциях против повышения тарифов на коммунальные услуги, ждут высокие штрафы и взыскания. Это будет очередной рычаг политического давления на протестующих. Подобные меры не заставят себя долго ждать", — отметил Дудчак.

Холодная вода на Украине подорожала на 20%, продемонстрировав рекордный рост в шесть раз с 2013 года. Украинские власти это объяснили износом сетей, ростом цен на реагенты и электричество. Заработные платы населения остались прежними, а в некоторых сферах снизились.

Экономист подчеркнул, что "до переворота у Украины были все составляющие для перехода к стадии стабильного развития и экономического роста. С 2010 по 2013 год гривна уверенно держалась на одном уровне — 7,99. Союз с Россией открывал перспективы для развития в стране авиации, космоса, судостроения и атомной энергетики, однако сейчас это в далеком прошлом". Дудчак добавил, что ожидает того, что украинские власти пойдут на формальные уступки с целью немного сгладить настроения протестующих. Вероятнее всего, тарифы на коммунальные услуги временно придержат, рассудил он, однако восполнят финансовые потери из других сфер.