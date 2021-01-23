Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.00
89.75
89.95
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.50
87.89
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0014
13.01
1.2155
13.01

Украина стоит на грани «тарифного майдана» 

Прайм и ещё 3 4 часа назад
Украина стоит на грани «тарифного майдана» из-за энергокризиса
Фото: © AFP/ Sergei Supinsky
Энергокризис на Украине грозит перейти в «тарифный майдан», но власти страны не будут решать эту проблему. Об этом пишет рассказал ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на комментарий политолога и экономиста Александра Дудчака.
Власти Украины приняли решение установить временную предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за 1 кубометр. Таким образом правительство хочет "купировать" энергокризис, который стремительно набирает обороты. Последний выражается в основном в одновременном росте цен на газ, тепло и электроэнергию, а также в проблемах с запасами топлива на теплоэлектростанциях (ТЭС) и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ).
Ответом на такой рост цен была волна бунтов и протестов, на которое вышли жители Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей. Митингующие перекрывают ключевые трассы, блокируют административные здания. Оппозиция грозит команде президента Украины Владимира Зеленского "тарифным майданом".
Дудчак считает, что доходов населения не хватает, чтобы справиться с ценами на коммунальные платежи. Он отметил, что "эта тенденция прослеживается с 2014 года, за последние годы цены выросли многократно. Резкое повышение тарифов привело к снижению уровня жизни. Пенсии и зарплаты украинцев никак не коррелируют с обязательными выплатами".
С нового года цена на газ на Украине повысилась на 14% и достигла 7,2 гривны за 1 кубометр. Помимо этого, подорожала доставка газа, которая на Украине оплачивается отдельно. Общая стоимость голубого топлива достигла 10-11 гривен за 1 кубометр. В феврале цены могут продолжить расти.

"Чтобы отвести взгляд, власти Украины снизили тарифы для некоторых категорий граждан, однако это будет несущественно. В перспективе цены на коммунальные услуги останутся на прежнем уровне, а со временем могут вырасти. Население будет платить из страха, вероятнее всего, прибегая к кредитам. Сейчас сложилась ситуация, при которой власти пытаются забрать у украинцев как можно больше. Реальное урегулирование проблемы не предвидится", — считает Дудчак.

Он также напомнил, что высокие цены на газ сильнее всего ударили по карманам жителей частных домов, отапливаемых газовыми котлами. Например, в среднем для того, чтобы отопить дом, необходимо около 500 кубометров в месяц. В 2020 году за этот объем украинцы платили не более 3,7 тысяч гривен, в начале 2021 года сумма выплаты выросла до 4,5 тысяч гривен. Средняя зарплата на Украине составляет 8 тыс. гривен, поэтому рост тарифов для многих семей стал катастрофой.
Экономист считает, что "в стране сложилась критическая ситуация. Долги по коммунальным услугам колоссальны. Растет число тех, кто отказывается погашать обязательные платежи из-за нехватки средств. Украинские власти могут начать массово изымать собственность у граждан для погашения задолженностей".
Подорожание электроэнергии также стало серьезным ударом для населения Украины. До 2021 года действовал льготный тариф — 90 копеек за первые 100 кВт·ч. В новом году его отменили, теперь единый фиксированный тариф составляет 1,68 грн/кВт·ч. Больше всего такой рост цен почувствовали на своем кармане люди с достатком ниже среднего. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила льготные тарифы для многодетных семей и детдомов, заменив их более дешевыми ночными расценками.

"Энергокризис на Украине создан искусственно. Если сравнить уровень жизни в стране до 2014 года и после, можно отметить существенное ухудшение качества жизни населения. Все, что сейчас происходит в государстве, следствие влияния Запада. Тех, кто сейчас принимает участие в акциях против повышения тарифов на коммунальные услуги, ждут высокие штрафы и взыскания. Это будет очередной рычаг политического давления на протестующих. Подобные меры не заставят себя долго ждать", — отметил Дудчак.

Холодная вода на Украине подорожала на 20%, продемонстрировав рекордный рост в шесть раз с 2013 года. Украинские власти это объяснили износом сетей, ростом цен на реагенты и электричество. Заработные платы населения остались прежними, а в некоторых сферах снизились.
Экономист подчеркнул, что "до переворота у Украины были все составляющие для перехода к стадии стабильного развития и экономического роста. С 2010 по 2013 год гривна уверенно держалась на одном уровне — 7,99. Союз с Россией открывал перспективы для развития в стране авиации, космоса, судостроения и атомной энергетики, однако сейчас это в далеком прошлом". Дудчак добавил, что ожидает того, что украинские власти пойдут на формальные уступки с целью немного сгладить настроения протестующих. Вероятнее всего, тарифы на коммунальные услуги временно придержат, рассудил он, однако восполнят финансовые потери из других сфер.
Видео дня. Россияне стали экономить на продуктах
Прайм: последние новости
Эксперт рассказал, как банки обманывают тех, чей вклад закончился Эксперт рассказал, как банки обманывают тех, чей вклад закончился США в ноябре сохранили мировое лидерство по добыче нефти США в ноябре сохранили мировое лидерство по добыче нефти Россия в ноябре сократила вложения в гособлигации США на 19,2% Россия в ноябре сократила вложения в гособлигации США на 19,2%
Комментарии 132
Экономика , Экономика России , Владимир Зеленский , Александр Дудчак , ФБА "Экономика сегодня"
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение