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Экономист назвал плюсы прихода Байдена для России 

Артём Кульша 18 минут назад
Экономист назвал плюсы прихода Байдена для России
Фото: ТАСС
Курс доллара снизится из-за инаугурации президента США Джо Байдена. Об этом экономист Василий Колташов заявил «Ура.ру».
3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. В декабре коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Байден. Вчера состоялась церемония его инаугурации.
Сегодня Колташов высказал мнение, что вступление Байдена в должность приведет к ослаблению американской валюты и, как следствие, увеличению стоимости нефти.
Также он считает, что после прихода Байдена к власти позиция США по отношению к России хоть и станет жестче, но негативное влияние на российскую экономику усилится незначительно.
Эксперт объяснил это значительным сокращением ресурсной базы и возможностей Вашингтона.
Кроме того, Колташов высказал мнение, что газопровод «Северный поток — 2», скорее всего, будет достроен, так как страны Европейского союза, в первую очередь Германия, смогут выходить из-под контроля США из-за продолжающегося там политического кризиса.

«В санкции я не верю. До нас Байден доберется к лету, если вообще доберется: у них своих проблем хватает. Нефть перекрывать России точно не будут, все остальное нас не пугает», — заявил экономист Виталий Калугин.

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Комментарии
Экономика , Джозеф Байден , Василий Колташов , ЕС
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