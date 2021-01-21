Экономист назвал плюсы прихода Байдена для России 

3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. В декабре коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Байден. Вчера состоялась церемония его инаугурации.

Сегодня Колташов высказал мнение, что вступление Байдена в должность приведет к ослаблению американской валюты и, как следствие, увеличению стоимости нефти.

Также он считает, что после прихода Байдена к власти позиция США по отношению к России хоть и станет жестче, но негативное влияние на российскую экономику усилится незначительно.

Эксперт объяснил это значительным сокращением ресурсной базы и возможностей Вашингтона.

Кроме того, Колташов высказал мнение, что газопровод «Северный поток — 2», скорее всего, будет достроен, так как страны Европейского союза , в первую очередь Германия, смогут выходить из-под контроля США из-за продолжающегося там политического кризиса.