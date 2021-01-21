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Мишустин выделит 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на продукты 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Правительство выделит более 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на муку и хлеб. Об этом, по данным ТАСС, заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам Мишустина, продолжается оказание поддержки предприятиям пищевой промышленности.

«Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых. Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции», — заявил глава кабинета министров.

Как сообщал «Рамблер», в декабре 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продукты на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители заключили соглашения о стабилизации стоимости масла и сахара. Также были введены квоты на экспорт зерновых культур.
20 января стало известно, что правительство намерено в случае резкого роста цен начать жестко регулировать стоимость зерна и макаронных изделий. Однако пока Минсельхоз рекомендовал регионам договориться с производителями о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель.
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Экономика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Минпромторг , Минсельхоз
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