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Меркель назвала неуместными санкции США против «Северного потока — 2» 

RT на русском 1 час назад
Меркель назвала неуместными санкции США против «Севпотока-2»
Фото: Reuters
Экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока — 2» неуместны, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Как отметила глава правительства, речь не идёт о том, что между Соединёнными Штатами и Россией нет никаких отношений в нефтяной сфере.

«Нужно рассматривать всё это в целом, поговорить друг с другом, (есть ли. — RT) желание вообще вести торговлю газом с Россией, какая зависимость будет признаваться… Я считаю эти экстерриториальные санкции в любом случае средством, которое неуместно», — цитирует Меркель РИА Новости.

Ранее США расширили санкции в отношении проекта газопровода. Меры направлены против трубоукладочной баржи «Фортуна» и её компании-владельца.
В Кремле действия Вашингтона назвали грубым и незаконным давлением на экономических операторов.
В правительстве ФРГ сообщили, что позиция Берлина по завершению строительства остаётся прежней.
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Экономика , Ангела Меркель , РИА Новости
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