«Были проблемы, и теперь они обозначились, в силу снятия ограничений более серьезно, дефицита иностранной рабочей силы. На сегодня мы работаем вместе с соответствующими департаментами правительства столицы … по организованному набору граждан, пока Узбекистана и Таджикистана, на стройки и на жилищный комплекс столицы», — сказал Горовой, передает РИА «Новости».