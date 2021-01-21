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Стало известно о «серьезном дефиците» иностранных рабочих в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 4 часа назад
В российской столице зафиксирован «серьезный дефицит» иностранной рабочей силы, в связи с чем власти начали работу по набору граждан Узбекистана и Таджикистана на стройки, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

«Были проблемы, и теперь они обозначились, в силу снятия ограничений более серьезно, дефицита иностранной рабочей силы. На сегодня мы работаем вместе с соответствующими департаментами правительства столицы … по организованному набору граждан, пока Узбекистана и Таджикистана, на стройки и на жилищный комплекс столицы», — сказал Горовой, передает РИА «Новости».

По его словам, при этом нужно контролировать «их компактное размещение» и соблюдение режимов ограничений по коронавируса.
В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице из-за сокращения числа мигрантов наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что хотя зарплаты рабочих выросли почти вдвое, на российских стройках сохраняется кадровый дефицит из-за отъезда мигрантов и закрытия границ во время распространения коронавируса.
В конце ноября власти Москвы сообщили, что решили проблему с дефицитом дворников: были задействованы рабочие из российских регионов.
В середине января президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.
В 2020 году Россия лишилась порядка 3-5 млн трудовых мигрантов, что, по оценке МВД, составляет около трети или даже половины от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике.
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Комментарии 161
Экономика , Видео , Марат Хуснуллин , Сергей Собянин , Александр Горовой , Владимир Путин , Правительство Москвы , МВД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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