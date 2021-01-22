Власти Швеции испугались роста числа миллиардеров в стране по итогам 2020 года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поскольку это свидетельствует об увеличении пропасти между богатыми и бедными. Об этом сообщает Bloomberg.

Ситуация с неравенством в Швеции ухудшалась в последние годы из-за жесткой денежно-кредитной политики, которая привела к раздуванию цен на активы на фондовом рынке, а в последнее время — скачку безработицы в стране на фоне COVID-19. В прошлом году 40 подданных королевства стали миллиардерами в шведских кронах и долларовыми миллионерами благодаря росту стоимости активов на фондовом рынке, свидетельствуют результаты исследования Dagestan Industri.

Совокупное состояние 169 шведских предпринимателей или состоятельных семей за 2020 год выросло на 295 миллиардов крон (35 миллиардов долларов) и достигло 1,3 триллиона крон. Это соответствует примерно 40 процентам всех частных сбережений в Швеции, размещенных в акциях и фондах акционерного капитала.

Министр финансов королевства Магдалена Андерссон заявила, что видит «очевидный риск» так называемого К-образного восстановления экономики, при котором богатые будут становиться богаче, а бедные — беднее. Глава Минфина вместе с единомышленниками по коалиции, которую возглавляют социал-демократы, намекнула на то, что правительство может использовать налоги для улучшения ситуации с неравенством в стране.