Эксперт FxPro заявил, что рублю предстоит важный тест

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Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявил, что рублю в ближайшую неделю предстоит важный тест: сможет ли курс доллара упасть до 72,5 рубля, июльского минимума.

По мнению Купцикевича, из-за «пробуксовки» на рынках доллар в ближайшие дни останется у отметок в 73-74 рубля. Евро будет стоить 88 рублей, считает аналитик.

Он обратил внимание, что на прошлой неделе рубль дорожал, несмотря на дешевеющую нефть и давление на мировых рынках. Это говорит о силе российской валюты.

Купцикевич добавил, что анонсированный в США пакет поддержки на 1,9 триллиона долларов — значимый драйвер для роста экономики и фактор, помогающий росту рисковых активов.

Однако поддержки можно ждать в среднесрочной перспективе, а краткосрочно рынки окажутся под давлением на фоне слабых экономических результатов США.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 21 января курс доллара рос на 25,75 копейки, до 73,78 рубля. Евро подорожал сразу на 70 копеек, до 89,66 рубля.