Россия вдвое увеличила поставки газа в Китай 

За год поставки российского сжиженного природного газа в Китай увеличились вдвое. По данным главного таможенного управления КНР, прирост составил 5 миллионов тонн. Показатели 2020 года сравниваются с показателями 2019-го.

За энергоноситель Пекин заплатил Москве 1,72 миллиарда долларов.

Россия занимает пятое место среди ведущих поставщиков сжиженного газа в Китай. Первые строчки занимают Австралия, Катар, Малайзия и Индонезия.

У США в 2020 году Китай приобрел в 12 раз больше сырья, чем годом ранее — 3,2 миллиона тонн.

По итогам 2020 года страны Европы сократили импорт сжиженного природного газа по сравнению с 2019 годом на 7% — до 97 миллиардов кубометров. Заметный прирост покупок СПГ наблюдался в начале года, однако после ужесточения карантинных мер они начали сокращаться, а в середине года показатели упали.