Аналитики посчитали слабый доллар выгодным экономике России

«Все понимают, что США будут включать печатный станок, вопрос в том, что из этого получится. Обычно слабый доллар хорош для сырьевых рынков. Россия в данном случае может оказаться бенефициаром на рынке нефти и металлов», — считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.