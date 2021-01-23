Аналитики посчитали слабый доллар выгодным экономике России

Аналитики рассказали, выиграет ли Россия от слабого доллара. Американская валюта за минувший год упала на 13% к корзине валют основных партнеров США. Доллар ослаб в разгар кризиса, хотя ранее в таких ситуациях почти всегда рос. К этому привели беспрецедентные монетарные и фискальные меры, предпринятые властями. Об этом пишут «Известия».
Многие аналитики считают, что есть страны, которым выгодно ослабление американской валюты.
«Все понимают, что США будут включать печатный станок, вопрос в том, что из этого получится. Обычно слабый доллар хорош для сырьевых рынков. Россия в данном случае может оказаться бенефициаром на рынке нефти и металлов», — считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.
Однако главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман считает, что снижение курса доллара не гарантирует укрепления рубля.
«Гораздо более важна, например, динамика нефтяных котировок. Потенциал роста цены сейчас уже ограничен, но текущие цены будут способствовать увеличению добычи, предложения. Возможно, приход Джо Байдена к власти в США отменит ограничения на экспорт черного золота из Ирана, Венесуэлы. Есть и внутренние драйверы ограничения роста курса российской валюты», — сказал Гойхман.
По его словам, если в середине 2021 года не отменят заграничные путешествия, спрос на валюту повысится. Доллар будет двигаться в диапазоне 71–78 рублей, а евро — 85–92 рубля.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в США заявили, что власти должны принять неотложные меры стимулирования экономики.