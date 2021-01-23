Украина решила отсоединиться от энергосистемы России 

На Украине чиновники решили отсоединиться от энергосистемы России. И. о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что страна до сих пор энергетически зависит от России, а должна зависеть от Европы. Он пообещал направить все усилия на исправление этого положения. Его цитирует портал «Украина.ру»

"Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и Российской Федерацией и объединяться с европейской системой", — заявил Витренко.

По его словам, Украина должна стать «частью Европы, где „нормальный рынок, прозрачная цена“ и нет монополистов».

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование энергетики, отменила с 1 января 2021 года норму о запрете импорта-экспорта электроэнергии из России и Белоруссии. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию. Так, Киев стал закупать электроэнергию, которую вырабатывает Белорусская АЭС.