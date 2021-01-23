Остановка «Северного потока-2» грозит России потерей десятков миллиардов долларов

Газопровод "Северный поток 2" остается предметом ожесточенной борьбы и санкционного давления в первую очередь со стороны США, которые продвигают в Европе свой сжиженный природный газ. По данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода — в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. Однако санкции являются серьезным препятствием для проекта. Эксперты рассказали газете МК , как повлияет на Россию полная заморозка проекта.

Так, по словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина , в случае остановки проекта, "Газпрому" и его европейским партнерам придется смириться с «утоплением» в Балтийском море примерно по 5 миллиардов евро, которые они уже вложили в газопровод. Но гораздо важнее здесь упущенная выгода, равная десяткам миллиардов, которые российская монополия может получить в будущем при полной загрузке "Северного потока-2", заключая сделки, основанные на долгосрочных контрактах, добавляет директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов . Годовая прибыль проекта может достигать $10 млрд, что вдвое превышает инвестиционные вложения и издержки на эксплуатацию, подчеркивает он.

Оценивая последние санкции США против трубоукладчика "Фортуна", эксперт сравнил их с "пустыми хлопотами", поскольку на само строительство это никак не влияет. Более того, все разрешения со стороны Дании на достройку газопровода уже выданы. Однако в случае, если "Северный поток 2" так и не заработает, Россия просто продолжит использовать существующие маршруты — трубопровод «Северный поток-1» и газотранспортные мощности Украины, что, разумеется, будет очень выгодно последней. Однако эксперты выражают надежду, что экономические соображения возьмут верх над политическими опасениями европейцев и газопровод будет достроен.