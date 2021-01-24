Политик назвал «большой ошибкой» отказ Украины от российских кредитов

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Украина допустила серьёзную ошибку, отказавшись от российских кредитов. Об этом известный политик Андрей Лесик заявил в эфире украинского ТВ, передает РИА Новости.

«Самая большая ошибка… Три миллиарда долларов получила Украина от России без каких-либо условий. В марте должна была получить еще 12. Без каких-либо условий, только платите проценты», — сказал Лесик.

Он отметил, что сейчас Украина получает в кредит от МВФ «в разы даже меньше», а кураторы диктуют условия: устанавливают цены на газ, проводят нужные им реформы и требуют не принимать самостоятельных решений в экономике.

«Их задача нас уничтожить», — подытожил Лесик.

Он вспомнил события 2013-2014 годов, когда в Киеве произошла насильственная смена власти. По его словам, это привело к внешнему управлению страной.

Лесик отметил, что Украина не должна быть чьей-то политической марионеткой. Ее правильный выбор — мост между Европой и Россией.

Лесик является главой харьковского отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Она занимает второе место в Раде.