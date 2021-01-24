Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.03
86.32
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Отказ Украины от кредитов РФ назвали «большой ошибкой» 

Майк Габриелян 48 минут назад
Политик назвал «большой ошибкой» отказ Украины от российских кредитов
Фото: Reuters
Украина допустила серьёзную ошибку, отказавшись от российских кредитов. Об этом известный политик Андрей Лесик заявил в эфире украинского ТВ, передает РИА Новости.

«Самая большая ошибка… Три миллиарда долларов получила Украина от России без каких-либо условий. В марте должна была получить еще 12. Без каких-либо условий, только платите проценты», — сказал Лесик.

Он отметил, что сейчас Украина получает в кредит от МВФ «в разы даже меньше», а кураторы диктуют условия: устанавливают цены на газ, проводят нужные им реформы и требуют не принимать самостоятельных решений в экономике.

«Их задача нас уничтожить», — подытожил Лесик.

Он вспомнил события 2013-2014 годов, когда в Киеве произошла насильственная смена власти. По его словам, это привело к внешнему управлению страной.
Украину предупредили о возможности дефолта
Лесик отметил, что Украина не должна быть чьей-то политической марионеткой. Ее правильный выбор — мост между Европой и Россией.
Лесик является главой харьковского отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Она занимает второе место в Раде.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на Украине назвали условия отрешения Зеленского от власти.
Видео дня. Правительство может ввести предельную цену на зерно и макароны
Комментарии 8
Экономика , Андрей Лесик , Международный валютный фонд , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение